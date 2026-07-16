Plan voor 27 nieuwe woningen in Bladel definitief vastgesteld

De gemeenteraad van Bladel heeft het TAM-omgevingsplan voor 27 woningen aan de Hofstad en Schepenstraat definitief vastgesteld. Het besluit werd op 7 juli genomen en bevat enkele wijzigingen, zoals het behoud van watergangen en aangepaste rijrichtingen.

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De nieuwe woningen komen aan de Hofstad en Schepenstraat in Bladel. Het project, dat is vastgelegd in het TAM-omgevingsplan, kreeg enkele belangrijke aanpassingen. Zo blijven de watergangen in het plangebied behouden door een ondergrondse voorziening en is de ontsluiting naar de Hofstad aangepast. Ook zijn er extra regels toegevoegd over bodemonderzoek en gewasbeschermingsmiddelen.

Het plan heeft een voorwaardelijke verplichting: het gebruik van de grond en bouwwerken mag pas starten als bodemonderzoek aantoont dat de bodem geschikt is. Eventuele sanerings- of beheersmaatregelen moeten eerst worden uitgevoerd.

Het vastgestelde plan ligt van 17 juli tot en met 27 augustus ter inzage in het gemeentehuis van Bladel. Hier kun je de stukken bekijken op verschillende dagen en tijden. Het plan treedt vier weken na bekendmaking in werking, tenzij een beroep of voorlopige voorziening dit tijdelijk opschort.