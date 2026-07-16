Vergunning voor verduurzaming gevels in Hoogerheide verleend

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor het na-isoleren van buitengevels aan de Groene Papegaai 6 in Hoogerheide.

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De omgevingsvergunning is op dinsdag 14 juli 2026 verzonden. Het gaat om het verduurzamen van de buitengevels door middel van na-isolatie. Dit zorgt ervoor dat het pand energiezuiniger wordt.

De locatie bevindt zich aan de Groene Papegaai 6 in Hoogerheide. De vergunning is verleend door de gemeente Woensdrecht. Over eventuele verdere stappen, zoals bezwaar maken, is informatie te vinden via de gemeente.