Evenementenvergunning Vierdaagse Feest Cuijk verleend

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het Vierdaagse Feest in Cuijk. Het evenement vindt plaats van 18 tot en met 23 juli 2026 in de Waaistraat en het centrum van Cuijk.

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Het Vierdaagse Feest in Cuijk heeft groen licht gekregen. De gemeente Land van Cuijk heeft op 13 juli 2026 besloten de vergunning te verlenen. Het feest wordt gehouden van zaterdag 18 juli tot en met donderdag 23 juli 2026 en speelt zich af op verschillende locaties, waaronder de Waaistraat en het centrum van Cuijk.

Het evenement staat in het teken van de Vierdaagse en trekt jaarlijks veel bezoekers. Voor het organiseren van het feest zijn diverse vergunningen nodig, waaronder deze evenementenvergunning. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00002894.