Dakkapel aan voorzijde woning in Cuijk mag worden geplaatst

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Zomereik in Cuijk.

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Het gaat om een dakkapel aan de voorzijde van de woning op adres Zomereik 23, 5432KS in Cuijk. Het besluit is op 13 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. Deze vergunning valt onder bouwactiviteiten die in het omgevingsplan zijn opgenomen.

Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00003145. Met de verleende vergunning kan de bouw van de dakkapel nu starten. Het besluit is definitief, maar belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tot en met 24 augustus 2026.