Mobiel puinbreken toegestaan in Rijkevoort

in Land van cuijk

Er mag 14.500 ton bouw- en slooppuin worden fijngemaakt in Rijkevoort. Dit gebeurt op drie locaties aan de Hoekstraat.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het mobiel breken van 14.500 ton steenachtige materialen. Het gaat om bouw- en slooppuin dat ter plekke wordt fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

De werkzaamheden vinden plaats op drie adressen aan de Hoekstraat in Rijkevoort: nummer 14, 16 en 16a. De melding is op 24 juni binnengekomen en heeft het kenmerk DSO-2026062400237.

Omdat het om een melding gaat, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Vragen over de melding kunnen worden gesteld aan de Omgevingsdienst Brabant Noord.