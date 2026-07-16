Arbeidsmarktregio Midden-Limburg vernieuwt beleid voor inclusieve arbeidsmarkt

De gemeenten in Midden-Limburg hebben hun beleid voor Social Return on Investment (SROI) vernieuwd. Dit beleid stimuleert werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij overheidsopdrachten.

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Social Return on Investment (SROI) is een aanpak waarbij opdrachtnemers van overheidsprojecten verplicht worden om maatschappelijke waarde te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door werk of opleidingsmogelijkheden te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vernieuwde beleid van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg, dat per direct in werking is getreden, speelt in op veranderingen in de arbeidsmarkt en sluit beter aan bij omliggende regio’s.

De regio, bestaande uit acht gemeenten waaronder Roermond, Weert en Maasgouw, hanteert een minimumeis voor SROI bij opdrachten vanaf 100.000 euro. Opdrachtnemers kunnen hun verplichtingen invullen via werkgelegenheid, stages, sociale inkoop of alternatieve initiatieven. Het beleid richt zich op diverse doelgroepen, zoals werkzoekenden, leerlingen en mensen uit het doelgroepenregister.

Een coördinator SROI begeleidt de uitvoering en bewaakt de voortgang via een online systeem. Bij niet-naleving van de afspraken kan een boete worden opgelegd, waarvan de opbrengst wordt besteed aan sociale initiatieven in de regio.