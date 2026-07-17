Failliet Dinner Train krijgt staartje: eigenaar mogelijk zelf aansprakelijk
De eigenaar achter het concept Dinner Train draait mogelijk persoonlijk op voor het omvangrijke faillissement van het bedrijf, nu de curator hem persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld. Dat meldt RTV Oost. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de dinertrein kochten, blijven intussen met lege handen achter.
De eigenaar achter het concept Dinner Train draait mogelijk persoonlijk op voor het omvangrijke faillissement van het bedrijf, nu de curator hem persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de dinertrein kochten, blijven intussen met lege handen achter.
Het faillissement van het Oisterwijkse bedrijf achter de Dinner Train, Train Charter Events B.V., is omvangrijk, blijkt uit het meest recente faillissementsverslag. 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator en de totale schuld bedraagt ruim 1,75 miljoen euro. Dat is een half miljoen euro meer dan vlak na het bankroet werd geschat, schrijft RTV Oost. Daarnaast heeft de Belastingdienst nog ruim 1,3 ton tegoed.
Onbehoorlijk bestuur geconstateerd
Door de grote schuldenpost deed curator Fred Froger onderzoek naar de eigenaar van Train Charter Events. Hij concludeert dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Zo was er over 2023 geen jaarrekening bekend. Van het wegsluizen van geld in aanloop naar het bankroet is volgens de curator geen sprake.
De conclusie van onbehoorlijk bestuur heeft mogelijk grote gevolgen, want de eigenaar kan daarmee persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het faillissement. De rechter moet toetsen of dat ook het geval is. Een rechtszaak daarover dient in september, bevestigt curator Froger aan RTV Oost.
Als de rechter concludeert dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, dan kan er beslag worden gelegd op bijvoorbeeld persoonlijke goederen en bankrekeningen van de eigenaar achter de failliete dinertrein. In het uiterste geval moet iemand zijn huis verkopen.
Kleine kans op geld terug
De kans is overigens klein dat gedupeerde passagiers ooit nog iets van hun geld terugzien: als er nog geld over is, dan worden eerst de curator en de Belastingdienst betaald. Vervolgens komen bedrijven die geld tegoed hebben aan de beurt en pas daarna mensen die een ticket hadden gekocht voor de Dinner Train
Train Charter Events nam eind 2019 het concept van dineren in de trein over van Railpromo B.V., dat destijds failliet was gegaan. Door de coronapandemie lagen de treinreizen bijna twee jaar stil.
Van corona tot hoge energieprijzen
Toen in 2022 weer werd gestart met de eettrein, kreeg het bedrijf te maken met sterk gestegen huurprijzen. Die werden volgens de curator veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, die de energieprijzen in Nederland flink opstuwden.
Het plan was om in 2023 en 2024 "een inhaalslag" te maken met de Dinner Train, maar door technische mankementen vielen veel ritten toen uit. "Dit had tot gevolg dat Train Charter Events juist extra financiële schade opliep, in plaats van dat het financieel gezonder werd", schrijft de curator.
Medewerkers kregen geen geld
De problemen bij Dinner Train werden in de zomer van 2024 voor het eerst gemeld door Omroep Brabant. Medewerkers van het bedrijf bleken al maandenlang geen geld te krijgen.
Hoewel Dinner Train dus al langer grote financiële problemen had, wijst de curator ook op de rol van de media. Volgens hem kwam het bedrijf "in een kwaad daglicht te staan, waardoor het aantal reserveringen sterk terugliep". "Dit, in combinatie met de slechte financiële situatie, heeft het bestuur genoodzaakt het eigen faillissement aan te vragen", laat de curator weten.