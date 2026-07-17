Failliet Dinner Train krijgt staartje: eigenaar mogelijk zelf aansprakelijk

De eigenaar achter het concept Dinner Train draait mogelijk persoonlijk op voor het omvangrijke faillissement van het bedrijf, nu de curator hem persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld. Dat meldt RTV Oost. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de dinertrein kochten, blijven intussen met lege handen achter.

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De eigenaar achter het concept Dinner Train draait mogelijk persoonlijk op voor het omvangrijke faillissement van het bedrijf, nu de curator hem persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de dinertrein kochten, blijven intussen met lege handen achter. Het faillissement van het Oisterwijkse bedrijf achter de Dinner Train, Train Charter Events B.V., is omvangrijk, blijkt uit het meest recente faillissementsverslag. 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator en de totale schuld bedraagt ruim 1,75 miljoen euro. Dat is een half miljoen euro meer dan vlak na het bankroet werd geschat, schrijft RTV Oost. Daarnaast heeft de Belastingdienst nog ruim 1,3 ton tegoed. Onbehoorlijk bestuur geconstateerd

Door de grote schuldenpost deed curator Fred Froger onderzoek naar de eigenaar van Train Charter Events. Hij concludeert dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Zo was er over 2023 geen jaarrekening bekend. Van het wegsluizen van geld in aanloop naar het bankroet is volgens de curator geen sprake. De conclusie van onbehoorlijk bestuur heeft mogelijk grote gevolgen, want de eigenaar kan daarmee persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het faillissement. De rechter moet toetsen of dat ook het geval is. Een rechtszaak daarover dient in september, bevestigt curator Froger aan RTV Oost.