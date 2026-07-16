Vlijmen-West krijgt honderden nieuwe woningen

Het college van Heusden heeft ingestemd met de verdere ontwikkeling van Vlijmen-West. In dit gebied komen naar verwachting 670 tot 850 woningen en maatschappelijke voorzieningen. Ook wordt gewerkt aan een nieuw gemeentehuis dat extra ruimte biedt voor woningen. De plannen moeten zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving.

Gevonden voor jou

Het gebied Vlijmen-West ligt tussen Geerpark, de snelweg A59, bedrijventerrein Het Hoog en de Tuinbouwweg. In 2023 werd het al genoemd als mogelijke plek voor woningbouw. Een verkenning in 2025 bracht de mogelijkheden voor woningen, bedrijven, natuur en wegen in beeld. Vooral jongeren en senioren die graag in de eigen omgeving willen blijven wonen, hebben behoefte aan nieuwe woningen.

Een nieuw gemeentehuis aan de Wolput speelt een belangrijke rol in de plannen. Het gebouw zorgt ervoor dat het geluid van de A59 vermindert, wat meer ruimte geeft voor woningen en andere functies. Ook de huidige locaties van de gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen, evenals de plek van Woonveste, die verhuist, bieden straks mogelijkheden voor nieuwbouw. In totaal kunnen er door deze ontwikkelingen ongeveer 900 woningen worden gerealiseerd.

Nieuwe wijk Morgenveld

Eén van de deelprojecten is de bouw van circa 110 woningen in de nieuwe wijk Morgenveld, naast Geerpark. Het plan wordt uitgewerkt in overleg met de omgeving en bestaat uit kleinere woonbuurten die aansluiten bij het groene en dorpse karakter. Morgenveld krijgt een eigen hoofdaansluiting op de Tuinbouwweg. Daarnaast komen er een vrijliggend fietspad en een waterberging.

Gebiedsprogramma voor voorzieningen

In het zuidelijke en middelste deel van Vlijmen-West wordt gekeken naar een combinatie van woningbouw en maatschappelijke functies. Het gebiedsprogramma richt zich ook op groen, veiligheid, bereikbaarheid en plekken voor ontmoeting en beweging. Door participatie met omwonenden en betrokkenen wil het college een breed gedragen plan ontwikkelen. De exacte woningbouwplannen voor dit deel staan nog niet vast.

De gemeente Heusden hoopt met deze gebiedsontwikkeling niet alleen te voorzien in de grote vraag naar woningen, maar ook de leefbaarheid van Vlijmen-West te vergroten. Een stedenbouwkundig bureau werkt aan een schets en verkavelingsplan voor de verdere uitwerking.