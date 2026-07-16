Vergunning verleend voor Open Dag Waterschap De Dommel in Boxtel

De burgemeester van Boxtel heeft een vergunning verleend voor de Open Dag van Waterschap De Dommel. Het evenement vindt plaats op zondag 20 september van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags aan de Bosscheweg 56.

Gevonden voor jou

De Open Dag biedt bezoekers de kans om meer te weten te komen over de werkzaamheden van het waterschap. Het evenement wordt gehouden op het terrein van Waterschap De Dommel in Boxtel en duurt zes uur.

De vergunning voor dit evenement is op 13 juli 2026 afgegeven door de burgemeester van Boxtel. Belangrijke details, zoals het tijdstip en de locatie, zijn hiermee officieel bevestigd.