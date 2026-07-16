Parkeerregels Oss en Ravenstein vernieuwd vanaf oktober 2026

De gemeente Oss heeft het Uitwerkingsbesluit Betaald Parkeren Oss en Ravenstein 2026 vastgesteld. Dit besluit vervangt het eerdere besluit uit 2025 en treedt op 1 oktober 2026 in werking. Het regelt vergunningen en zones voor betaald parkeren in Oss en Ravenstein.

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Met het nieuwe besluit worden parkeervergunningen voor bewoners, bedrijven en bezoekers aangepast. Het aantal vergunningen per zone is gelimiteerd en bij volledige uitgifte wordt een wachtlijst ingesteld. Bewoners kunnen voor hun gebied een parkeervergunning aanvragen, mits ze geen eigen parkeervoorziening hebben. Voor bedrijven geldt dat het aantal vergunningen afhankelijk is van het aantal voltijdse werknemers en beschikbare eigen parkeerplaatsen.

Daarnaast zijn er specifieke vergunningen voor zorgverleners, raadsleden en gedeeld autogebruik. Voor Ravenstein is een aparte vergunningzone vastgesteld. Het besluit legt ook vast hoe vergunningen kunnen worden ingetrokken of aangepast, en onder welke voorwaarden restitutie mogelijk is.

Het volledige besluit met de indeling van vergunningzones en details over de voorwaarden is vanaf nu zes weken in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis van Oss.