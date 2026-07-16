Mobiel puinbreken bij A59 in Raamsdonksveer deze zomer

Bij de A59 in Raamsdonksveer wordt deze zomer bouwpuin gebroken tot granulaat. Dit gebeurt met een mobiele puinbreker.

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De melding voor het breken van puin is op 10 juli ingediend en op 14 juli afgehandeld. De werkzaamheden mogen maximaal vijftien dagen worden uitgevoerd tussen week 32 en week 45 van 2026.

Mobiel puinbreken betekent dat bouw- en slooppuin direct op locatie wordt fijngemaakt met een machine, zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Dit draagt bij aan een duurzamere verwerking van bouwmaterialen.