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Vergunning voor smeerput bij gebouw in Leende verleend

Vandaag om 17:52

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de bouw van een smeerput in een bijgebouw aan de Dorpstraat in Leende.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Heeze-Leende een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een smeerput die wordt gerealiseerd in een bestaand bijgebouw aan de Dorpstraat 45 in Leende. De vergunning is goedgekeurd.

De aanvraag valt onder de categorie 'Bouwen' in het omgevingsplan. Volgens de gemeente kunnen betrokkenen binnen zes weken na 15 juli 2026 een bezwaarschrift indienen. De stukken zijn tijdens deze periode in te zien op het gemeentehuis.

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