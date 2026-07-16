Grondwerkzaamheden bij Roode Vaart in Zevenbergen afgerond

In Zevenbergen zijn grondwerkzaamheden bij de Roode Vaart afgerond. De melding over het gebruik van grond en baggerslib is afgehandeld op 14 juli.

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Bij de Roode Vaart in Zevenbergen is gemeld dat grond en baggerspecie gebruikt zijn. Dit soort materiaal wordt vaak toegepast om de bodem op te hogen of aan te leggen. Gemeente Moerdijk heeft deze melding behandeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

De melding, met zaaknummer Z2026-00018802, is afgehandeld op 14 juli 2026. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding.