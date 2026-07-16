Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Doelstraat Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Doelstraat in Zevenbergen. Het verkeersbord wordt geplaatst ter hoogte van huisnummer 38.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft een besluit genomen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen aan de Doelstraat in Zevenbergen. De parkeerplaats komt bij de achterzijde van huisnummer 38. Het verkeersbord E06 met een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat, wordt hier geplaatst.

De aanvrager, die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart, heeft om deze parkeerplaats gevraagd omdat er geen eigen parkeergelegenheid beschikbaar is. De gemeente vindt het belangrijk dat mindervaliden dichtbij hun woning kunnen parkeren om zo actief aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.

De Doelstraat is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Zevenbergen, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Met deze maatregel wil de gemeente de veiligheid op de weg verbeteren en de bruikbaarheid van de weg waarborgen.