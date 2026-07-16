Veehouderij in Best wijzigt stalsystemen

Bij een veehouderij aan de Hogevleutweg in Best worden de stalsystemen aangepast. De melding van deze activiteit is op 10 november vorig jaar ingediend bij de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om een wijziging van stalsystemen in dierenverblijven bij een veehouderij aan de Hogevleutweg 8 in Best. Deze melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wat betekent dat het enkel een kennisgeving is. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z-2025-017178 en heeft het DSO-verzoeknummer 20251110 00161. Dit soort meldingen wordt ingediend om aan te geven dat er veranderingen plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de omgeving.