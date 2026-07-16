Man opgepakt met op zak grote hoeveelheid drugs en 37.000 euro

Een man is dit weekend aangehouden in Eindhoven nadat agenten bij een controle een grote hoeveelheid drugs en tienduizenden euro's aan contant geld aantroffen. De politie nam onder meer ongeveer 37.000 euro, verdovende middelen, een auto en meerdere telefoons in beslag.

De man werd in de nacht van zaterdag 11 juli gecontroleerd op de Willem de Rijkelaan in Eindhoven. Agenten stuitten tijdens die controle op een grote hoeveelheid verdovende middelen en een flink geldbedrag.

Aangehouden voor Opiumwet en witwassen

De verdachte werd aangehouden op verdenking van meerdere overtredingen van de Opiumwet en van witwassen. Behalve de drugs en het geld nam de politie ook zijn auto en meerdere telefoons mee voor verder onderzoek.

Om wat voor soort drugs het precies gaat en hoeveel er is aangetroffen, heeft de politie niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de zaak loopt nog, laat de politie weten.