Hijskraan geplaatst in Vught vanaf 14 september

In Vught is een vergunning verleend voor het plaatsen van een hijskraan aan de Biezenwei 1 tot en met 35. De kraan mag er staan van 14 tot en met 30 september.

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De gemeente Vught heeft toestemming verleend voor het gebruik van een hijskraan op de openbare weg aan de Biezenwei, huisnummers 1 tot en met 35. De vergunning geldt voor de periode van maandag 14 september tot en met woensdag 30 september 2026.

De ontheffing is op 13 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders. Het betreft aanvraagnummer Z26-302478.