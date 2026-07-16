Straatspeeldag in Vught op 12 september aangevraagd

In Vught is een vergunning aangevraagd voor een Straatspeeldag op 12 september. Het evenement moet plaatsvinden aan de Beatrixlaan.

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De aanvraag voor de evenementenvergunning is op 11 juli 2026 ingediend bij de gemeente Vught. Het gaat om een Straatspeeldag op zaterdag 12 september 2026. Tijdens dit evenement kunnen bewoners en kinderen samenkomen in de Beatrixlaan voor een dag vol activiteiten.

Burgemeester en wethouders van Vught bekijken nu de aanvraag om te bepalen of de vergunning wordt verleend. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z26-308850.