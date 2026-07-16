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Standplaatsvergunning verleend voor bevolkingsonderzoek in Vught
Vandaag om 18:04
De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor een standplaats op de Koninginnelaan. Bevolkingsonderzoek Nederland mag hier vanaf 1 september 2026 tot en met 31 maart 2027 een unit plaatsen.
De vergunning is op 13 juli 2026 verstuurd door burgemeester en wethouders van Vught. Het gaat om een tijdelijke locatie voor de unit van Bevolkingsonderzoek Nederland, waar onder andere medisch onderzoek kan plaatsvinden.
De standplaats is op de Koninginnelaan in Vught en zal zeven maanden beschikbaar zijn. Hiermee krijgt Bevolkingsonderzoek Nederland de ruimte om haar activiteiten uit te voeren.
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