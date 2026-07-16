Eigenaar dreigt met eerdere sluiting overgebleven zorgvilla's: 'Schokkend'

Villa ExpertCare, een bedrijf met zorgvilla's voor kinderen met een ernstige handicap, dreigt om twee nog overgebleven vestigingen te sluiten. Eerder sloot Villa ExpertCare in Waalre door financiële problemen al de deuren. In Amsterdam stonden de eigenaar van Villa ExpertCare en de cliëntenraad donderdag tegenover elkaar.

De Duitse multinational, sinds 2021 eigenaar van Villa ExpertCare, maakte begin dit jaar bekend alle vier de zorgvilla's te sluiten. Het gaat om vestigingen in Waalre, Wezep, Rijswijk en Vleuten. Door de sluiting verliezen tachtig kinderen die afhankelijk zijn van hoogspecialistische zorg hun vertrouwde plek. De afgelopen jaren stond de zorg in Waalre al onder druk. De logeeropvang werd steeds vaker afgezegd, het aantal plekken nam af en veel medewerkers vertrokken. De situatie verslechterde verder toen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) oordeelde dat de zorg niet langer veilig was. Daarop moesten de zorgvilla's in Waalre en Vleuten op 1 juli de deuren sluiten. Ongeveer de helft van de kinderen heeft inmiddels een andere zorgplek gevonden. Voor veel anderen is dat nog niet gelukt. Zij zitten nu thuis of zijn aangewezen op de twee overgebleven locaties. De cliëntenraad vreest dat ook de overgebleven villa's in Wezep en Rijswijk sluiten voordat voor alle kinderen passende zorg is geregeld. Juist omdat zulke plekken schaars zijn en kinderen soms jarenlang op een wachtlijst staan.