Eigenaar dreigt met eerdere sluiting overgebleven zorgvilla's: 'Schokkend'
Villa ExpertCare, een bedrijf met zorgvilla's voor kinderen met een ernstige handicap, dreigt om twee nog overgebleven vestigingen te sluiten. Eerder sloot Villa ExpertCare in Waalre door financiële problemen al de deuren. In Amsterdam stonden de eigenaar van Villa ExpertCare en de cliëntenraad donderdag tegenover elkaar.
De Duitse multinational, sinds 2021 eigenaar van Villa ExpertCare, maakte begin dit jaar bekend alle vier de zorgvilla's te sluiten. Het gaat om vestigingen in Waalre, Wezep, Rijswijk en Vleuten. Door de sluiting verliezen tachtig kinderen die afhankelijk zijn van hoogspecialistische zorg hun vertrouwde plek.
De afgelopen jaren stond de zorg in Waalre al onder druk. De logeeropvang werd steeds vaker afgezegd, het aantal plekken nam af en veel medewerkers vertrokken. De situatie verslechterde verder toen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) oordeelde dat de zorg niet langer veilig was. Daarop moesten de zorgvilla's in Waalre en Vleuten op 1 juli de deuren sluiten.
Ongeveer de helft van de kinderen heeft inmiddels een andere zorgplek gevonden. Voor veel anderen is dat nog niet gelukt. Zij zitten nu thuis of zijn aangewezen op de twee overgebleven locaties. De cliëntenraad vreest dat ook de overgebleven villa's in Wezep en Rijswijk sluiten voordat voor alle kinderen passende zorg is geregeld. Juist omdat zulke plekken schaars zijn en kinderen soms jarenlang op een wachtlijst staan.
Onderzoek
De cliëntenraad stapte eerder al naar de rechter voor het handelen van het bestuur en de Raad van Commissarissen van Villa ExpertCare. De zaak werd doorverwezen naar de Ondernemingskamer, een speciale afdeling van het gerechtshof in Amsterdam die zich bezighoudt met zakelijke conflicten en mogelijk wanbeleid binnen bedrijven.
Tijdens de zitting donderdag vroeg de cliëntenraad de Ondernemingskamer om een onderzoek naar het handelen van Villa ExpertCare. Volgens de raad wijst alles erop dat de zorg bewust is afgebouwd in het belang van aandeelhouder B. Braun. Ook wil de cliëntenraad dat het huidige bestuur en de Raad van Commissarissen worden vervangen.
Risico's
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelde dat het bestuur onvoldoende zicht heeft op de risico's voor de kwetsbare cliënten en de wet overtreedt. Volgens het bestuur en de Raad van Commissarissen verloopt de zorgverlening echter nog altijd goed. "Dat leidt tot verbijstering bij de ouders", laat advocaat van de cliëntenraad Roeland de Mol weten. "Zij zijn geschokt. Tientallen kinderen zitten straks zonder zorg thuis."
B. Braun is van plan de zorgvilla's in Rijswijk en Wezep nog tot en met 31 december te financieren. Daarna gaan ook die locaties dicht, ongeacht of voor alle kinderen een passende zorgplek is gevonden.
Dreigement
De eigenaar maakte tijdens de zitting duidelijk niet te willen meewerken aan een nieuw bestuur. Volgens advocaat De Mol en voorzitter Marcel Barzilay van de cliëntenraad dreigde B. Braun vervolgens de twee overgebleven vestigingen al vóór 31 december te sluiten als het gerechtshof ingrijpt. "Dat was schokkend", besluit de advocaat.
De Ondernemingskamer doet binnen vier weken uitspraak.
Hier lees je alle verhalen over zorginstelling ExpertCare in Waalre.