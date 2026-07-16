Kindcentrum met sportzaal en parkeerterrein gepland in Chaam

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam hebben plannen voor een nieuw kindcentrum aan de Gilzeweg 45 in Chaam. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 16 juli ter inzage.

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Het kindcentrum zal twee basisscholen, een kinderopvang, een consultatiebureau van de GGD en een sportzaal bevatten. Daarnaast worden zeven bomen gekapt met een herplantplicht en komt er een nieuw parkeerterrein. De locatie voor deze plannen is aan de Gilzeweg 45 in Chaam.

De gemeente heeft besloten dat er geen milieueffectrapport nodig is voor dit project. De stukken zijn vanaf 16 juli tot en met 27 augustus 2026 in te zien.