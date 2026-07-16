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Fanfare Irene mag oud ijzer inzamelen in Westerhoven

Vandaag om 18:08

Fanfare Irene heeft toestemming gekregen om op 10 oktober oud ijzer en elektronica in te zamelen in Westerhoven. Ook mogen ze vooraf flyers verspreiden om de actie onder de aandacht te brengen.

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De inzamelactie vindt plaats op zaterdag 10 oktober 2026 van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. De locatie is Kern Westerhoven, in de gemeente Bergeijk. Het doel van de actie is het verzamelen van goederen en geld.

De vergunning is verleend door de gemeente Bergeijk en het besluit is op 15 juli 2026 verstuurd. Fanfare Irene mag voorafgaand aan de inzameling flyers verspreiden om inwoners te informeren.

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