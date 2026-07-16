Mobiele kraan geplaatst voor trapinstallatie in Bergeijk

Op 20 juli wordt een mobiele kraan geplaatst aan Hof 35 in Bergeijk. De kraan is nodig voor het installeren van een stalen trap tussen half acht 's ochtends en twaalf uur.

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De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het gebruik van openbare ruimte aan Hof 35. De mobiele kraan heeft afmetingen van tien meter lang, zes meter breed en veertien meter hoog.

Het werk vindt plaats op dinsdag 20 juli 2026. Met de kraan wordt een stalen trap geïnstalleerd. De werkzaamheden duren tot twaalf uur 's middags.