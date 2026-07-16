Standplaats vrij op Vrijheidsplein in Dussen

Op het Vrijheidsplein in Dussen is een standplaats vrijgekomen voor de dinsdagmarkt. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 24 juli 2026 inschrijven.

Gevonden voor jou

De gemeente Altena biedt een standplaats aan op het Vrijheidsplein in Dussen. Deze plek is beschikbaar op dinsdagen tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds. Ondernemers uit alle branches kunnen zich aanmelden.

Bij de inschrijving moet een motivatie worden gegeven, samen met foto’s van de kraam of wagen. Daarnaast wordt gevraagd om een toelichting op duurzaam ondernemen. De gemeente gebruikt een puntensysteem om de inschrijvingen te beoordelen, waarbij onder andere het assortiment, de uitstraling en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden meegewogen.

De uiterste inschrijfdatum is 24 juli 2026. Meer details over de procedure zijn te vinden op de website van de gemeente Altena.