Verkeersmaatregel tegen sluipverkeer in Dussen e.o.

De gemeente Altena heeft besloten om van maandag tot en met vrijdag tussen zes en negen uur 's ochtends gemotoriseerd verkeer te weren op meerdere wegen in en rond Dussen. Bestemmingsverkeer blijft wel toegestaan.

Gevonden voor jou

De maatregel geldt onder andere op de Pleunesteeg, Oudestraat, Kalversteeg, Kornpad en Schenkeldijk. Het doel is om sluipverkeer tijdens de ochtendspits tegen te gaan, wat zorgt voor gevaarlijke situaties en schade aan bermen.

Door de smalle wegen en het landelijke karakter zijn deze routes ongeschikt voor grote verkeersdrukte. Uit onderzoek blijkt dat veel automobilisten deze wegen gebruiken als alternatieve route door files op de A27. Fietsers, waaronder scholieren, lopen extra risico door de toegenomen verkeersdrukte.

De maatregel is beperkt tot werkdagen en geldt alleen in de ochtendspits. Bewoners, bedrijven, hulpdiensten en landbouwverkeer behouden toegang. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via onder andere de A27 en andere grotere wegen.

De gemeente plaatst borden bij de kruisingen om bestuurders tijdig te informeren. Na invoering wordt het effect van de maatregel gemonitord om eventuele problemen op andere wegen op te lossen.