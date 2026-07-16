Vrijstaande woning gepland aan Hakvoortseweg in Biest-Houtakker

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Hakvoortseweg in Biest-Houtakker. De gemeente Hilvarenbeek heeft deze op 10 juli ontvangen.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. De plannen hebben betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De locatie van de geplande woning is Hakvoortseweg ong. (N 2264) in Biest-Houtakker. Het kenmerk van de aanvraag is 1066261.