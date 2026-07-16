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Ontdek

Notenboom in Biest-Houtakker mogelijk binnenkort gekapt

Vandaag om 18:23

Er is een aanvraag ingediend om een notenboom te kappen aan de Biestsestraat 43 in Biest-Houtakker. De aanvraag is op 11 juli 2026 ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

Het gaat om het verwijderen van een notenboom op het adres Biestsestraat 43. De aanvraag heeft kenmerk 1066268 en betreft het kappen van een boom of het vellen van houtopstand.

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft dit bekendgemaakt. De aanvraag is nog in behandeling en het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend.

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