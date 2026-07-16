Nieuwe tourniquets aangevraagd voor pand in Waalwijk

Er is een vergunning aangevraagd om twee schuifdeuren te vervangen door tourniquets bij een pand aan de Pakketweg in Waalwijk.

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Op 10 juli 2026 is een aanvraag ingediend om de schuifdeuren bij het pand op Pakketweg 2 in Waalwijk te vervangen. Het gaat om twee tourniquets, een draaideur die vaak gebruikt wordt in winkels en kantoren. Deze wijziging valt onder de standaard vergunningprocedure.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018985. Voorlopig is er nog geen besluit genomen en kunnen betrokkenen geen bezwaar maken. Zodra een besluit wordt genomen, volgt een officiële bekendmaking.