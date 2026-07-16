Bomen in Waalwijk worden mogelijk gekandelaberd

Er is een vergunning aangevraagd om drie bomen te kandelaberen in Waalwijk en Capelle. Het gaat om een locatie verdeeld over meerdere percelen.

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Op 10 juli 2026 is een aanvraag ingediend om drie bomen te kandelaberen. Dit betekent dat de takken van de bomen flink worden ingekort, bijvoorbeeld om de bomen kleiner te maken of te onderhouden. De locatie betreft meerdere percelen in Waalwijk en Capelle, waaronder K 664 en A 1766.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018990. Er is nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra dit gebeurt, wordt dat bekendgemaakt.