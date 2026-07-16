Woonhuis in Waalwijk krijgt mogelijk nieuwe bestemming

Er is een vergunning aangevraagd om een woonhuis en winkel aan de Grotestraat in Waalwijk volledig te verbouwen tot woonhuis.

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Op 9 juli is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een pand aan de Grotestraat 155 in Waalwijk. Het gaat om een gebouw dat nu deels als winkel en deels als woonhuis wordt gebruikt. Na verbouwing zal het volledig als woonhuis dienen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018968. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de vergunning, dus bezwaar maken is nu nog niet mogelijk. Wanneer er een besluit volgt, wordt dit officieel bekendgemaakt.