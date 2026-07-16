Woensdrecht wijst meerdere gebieden aan als alcoholverbodsgebied

Het college van Woensdrecht heeft vier plekken aangewezen als alcoholverbodsgebied.

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Op 14 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht besloten om vier locaties te markeren als alcoholverbodsgebied. Het gaat om het plein De Brouwerij, park Eikelhof, de openbare ruimte bij de kerk in Ossendrecht en park Philomenahof met de omgeving van het gemeentehuis.

De grenzen van deze gebieden staan aangegeven op speciale kaarten. Met het verbod wil de gemeente overlast door alcoholgebruik, zwerfafval en verstoring van de openbare orde verminderen. Het doel is om de openbare ruimte veiliger en leefbaarder te maken.