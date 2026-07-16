Navigatie overslaan
Ontdek

Woensdrecht wijst meerdere gebieden aan als alcoholverbodsgebied

Vandaag om 18:34

Het college van Woensdrecht heeft vier plekken aangewezen als alcoholverbodsgebied.

Gevonden voor jou

Op 14 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht besloten om vier locaties te markeren als alcoholverbodsgebied. Het gaat om het plein De Brouwerij, park Eikelhof, de openbare ruimte bij de kerk in Ossendrecht en park Philomenahof met de omgeving van het gemeentehuis.

De grenzen van deze gebieden staan aangegeven op speciale kaarten. Met het verbod wil de gemeente overlast door alcoholgebruik, zwerfafval en verstoring van de openbare orde verminderen. Het doel is om de openbare ruimte veiliger en leefbaarder te maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Woensdrecht

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.