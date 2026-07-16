Motten in je huis en wolven in de Chaamse Bossen: dit mag je niet missen

Opvallend veel motten in huis door het warme weer en in de Chaamse Bossen lijken zich twee wolven te vestigen. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Door de warme zomer zie je momenteel opvallend veel grote bruine motten in huis – en dat is geen toeval. Tussen juni en augustus is het de piek van het mottenseizoen, en door de warmte komen de eitjes sneller uit. De soorten die je nu het vaakst tegenkomt zijn kleermotten, vruchtmotten en nachtvlinders. Vooral kleermotten kunnen vervelend zijn: hun larven vreten gaten in wol, zijde en leer. Een medewerkster van ProCuro Plaagdier Preventie adviseert goed te stofzuigen, horren te plaatsen en voedsel goed af te sluiten. Check het hier:

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Twee wolven lijken zich te vestigen in bosgebieden in Midden-Brabant, waaronder de Chaamse Bossen. Terreinbeheerders vonden sporen zoals pootafdrukken en drollen, waarmee de dieren mogelijk hun territorium afbakenen. De provincie gaat de wolven actief monitoren om meer te leren over hun leefgebied en gedrag. Of de twee wolven een koppel vormen is nog onduidelijk, maar ze verblijven al zo lang in het gebied dat ze niet op doorreis lijken te zijn. Voor zorgen of vragen kun je terecht bij het Landelijk Informatiepunt Wolven.

Lees hier het hele verhaal:

Café 't Uilennest in Tilburg mag voorlopig openblijven na een gewonnen rechtszaak tegen de gemeente. De gemeente sloot het café vorig jaar omdat het door oud-leden van de verboden motorclub Satudarah zou zijn gebruikt als clubhuis. De rechter oordeelde dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom alternatieven niet mogelijk zijn en dat het anderhalf jaar zonder incidenten zwaarder moet wegen. Eigenaren Atilla en Gemma zijn opgelucht maar moe van alle procedures. Na de zomer volgt nog een bezwaarzitting. Lees hier hun verhaal:

Acteur Leo Alkemade is teleurgesteld dat zijn film 'Champagne' geen kans maakt op een nominatie voor een Gouden Kalf. In april kreeg de film nog de Gouden Film-status vanwege meer dan 100.000 bezoekers. Alkemade vindt het een 'stom systeem' dat slechts een commissie van zes man bepaalt wat er genomineerd wordt. Hij verwijt het filmfestival dat ze hem niet als serieuze acteur zien vanwege zijn cabaretverleden. Opvallend genoeg wordt de film eind juli wel in veertig bioscopen in Brazilië vertoond. Lees zijn verhaal hier: