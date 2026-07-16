Twee noodlokalen bij basisschool Anjerstraat toegestaan

De basisschool aan Anjerstraat 4A mag twee noodlokalen plaatsen. Het gaat om een locatie ten zuiden van het huidige gebouw, waarvoor op 14 juli een vergunning is verleend.

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De vergunning is goedgekeurd door de gemeente en betreft een tijdelijke uitbreiding van de basisschool. De noodlokalen komen ten zuiden van het gebouw aan de Anjerstraat. Het besluit is verzonden op 14 juli.

Het is bedoeld om extra ruimte te bieden aan de school. Details zoals de duur en het exacte gebruik van de lokalen zijn niet bekendgemaakt.