Veehouderij in Lithoijen stopt, vergunning voor pensionstalling verleend

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunning verleend voor een planwijziging op de Lutterstraat 6 in Lithoijen. De intensieve veehouderij wordt beëindigd en het terrein wordt omgeschakeld naar een pensionstalling. De vergunning is op 14 juli verzonden.

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Op de Lutterstraat 6 in Lithoijen komt een einde aan de intensieve veehouderij. Het terrein wordt ingericht voor het houden van dieren in een pensionstalling. Deze wijziging is mogelijk gemaakt door een omgevingsvergunning met een buitenplanse aanpassing.

De vergunning heeft kenmerk CLZ-00018299 en is op 14 juli 2026 door de gemeente Oss verstuurd. De beslissing maakt de omschakeling van veehouderij naar pensionstalling officieel.