Veerse Dag in Raamsdonksveer: aanvraag vergunning ontvangen

De gemeente Geertruidenberg heeft een aanvraag ontvangen voor de Veerse Dag. Het evenement staat gepland op 11 en 12 september 2026 op het Heereplein en in het centrum van Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

De Veerse Dag vindt plaats op vrijdag 11 september van zes uur ’s avonds tot één uur ’s nachts en op zaterdag 12 september van twaalf uur ’s middags tot acht uur ’s avonds. Het evenement wordt georganiseerd in het centrum van Raamsdonksveer en op het Heereplein.

Bij de aanvraag is toestemming gevraagd voor verschillende activiteiten, waaronder het schenken van alcohol buiten een horecagelegenheid, het inzetten van verkeersregelaars en het plaatsen van borden en spandoeken. Ook worden er geluiden geproduceerd en wordt er geld ingezameld via een collecte.

De aanvraag is op 27 maart 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000266. Wie de bijbehorende stukken wil bekijken, kan dat doen tot en met 3 september 2026.