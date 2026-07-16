Tijdelijke woonunit toegestaan in Duizel

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke woonunit in Duizel. Het gaat om een woonunit aan de Beemd, waar vanaf 14 juli 2026 toestemming is om deze te plaatsen.

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Op 29 mei 2026 is bij de gemeente Eersel een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Beemd 4 in Duizel. Deze vergunning is inmiddels goedgekeurd en heeft het kenmerk 07708780.

De woonunit mag tijdelijk geplaatst worden en is bedoeld om een verandering in de directe omgeving mogelijk te maken. Dit besluit is op 14 juli aan de aanvrager bekendgemaakt.

Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Eersel. Bij spoedeisende vragen over vergunningen is contact mogelijk via telefoon of e-mail.