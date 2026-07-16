Nieuwe jeugdhulpverordening Eersel vanaf 16 juli van kracht

De gemeente Eersel heeft de nieuwe Verordening Jeugdhulp 2026 vastgesteld. Deze regeling, die op 16 juli ingaat, bevat regels voor toegang, toekenning en uitvoering van jeugdhulp, gebaseerd op het Kempisch Meerjarenbeleidskader Jeugd.

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De nieuwe verordening moet zorgen voor een betere organisatie van jeugdhulp in Eersel. Kinderen en ouders worden zo veel mogelijk ondersteund vanuit lokale voorzieningen. Bij complexe hulpvragen wordt gekeken naar oplossingen binnen het gezin en het sociale netwerk, voordat specialistische jeugdhulp wordt ingezet.

Ook zijn er regels opgesteld voor het gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb). Dit wordt alleen verstrekt als de kwaliteit van de gekozen hulp gelijkwaardig is aan zorg in natura. Verder wordt de continuïteit van hulp na de achttiende verjaardag gewaarborgd, zodat jongeren niet zonder ondersteuning komen te staan.

De oude verordening uit 2022 wordt ingetrokken. Lopende voorzieningen blijven voorlopig geldig tot er een nieuw besluit is genomen. De verordening wordt elke vier jaar geëvalueerd om te zorgen voor effectieve en betaalbare jeugdhulp.