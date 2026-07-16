Brandweer blust twee branden bij gekraakte boerderij, vrouw opgepakt

De brandweer heeft donderdagmiddag twee brandhaarden geblust op het terrein van een gekraakte boerderij aan de Stadhoudersdijk in Waspik. Tijdens de inzet hield de politie een vrouw aan die nog een gevangenisstraf van veertien dagen moest uitzitten.

Rond kwart voor vijf zagen omwonenden rook uit de oude boerderij komen, waarna brandweer en politie werden gealarmeerd. Ter plaatse bleek het te gaan om een leegstaande boerderij met meerdere schuren die wordt gekraakt.

Tijdens de inzet controleerde de politie de gegevens van de aanwezigen op het terrein. Daarbij bleek dat een vrouw nog een openstaande gevangenisstraf van veertien dagen had. Zij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

Een man die op het terrein verbleef, kreeg een proces-verbaal voor het stichten van brand.

Eigenaar wil boerderij al langer slopen

Ook de eigenaar van het terrein kwam naar de boerderij. Volgens hem wil hij de gebouwen al langere tijd slopen, maar loopt dat vertraging op door een conflict met de gemeente Waalwijk.

De politie heeft ter plaatse ook met de eigenaar gesproken over de situatie en mogelijke vervolgstappen.

Bij de branden raakte niemand gewond. Hoe het vuur precies is ontstaan, is niet officieel vastgesteld.