Bomenkap aangevraagd langs Heer Dickbierweg in Mierlo

Bij de gemeente Geldrop-Mierlo is een aanvraag ingediend om twee bomen te rooien langs de Heer Dickbierweg in Mierlo.

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Op 13 juli heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een vergunningaanvraag ontvangen voor het verwijderen van twee gleditsia-bomen. De locatie betreft de omgeving van Heer Dickbierweg 41 en 49 in Mierlo.

Het gaat om een kennisgeving, wat betekent dat er op dit moment nog geen bezwaar kan worden ingediend. Dit kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.