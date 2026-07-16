Navigatie overslaan
Ontdek

Bomenkap aangevraagd in Mierlo

Vandaag om 18:58

Er is een vergunning aangevraagd voor het rooien van twee bomen in Mierlo.

Gevonden voor jou

De aanvraag is ontvangen op 14 juli 2026 en gaat over het verwijderen van twee bomen ter hoogte van Burgemeester Verheugtstraat 72 in Mierlo. Het betreft een omgevingsvergunning met zaaknummer 17713788419.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt, dit is pas mogelijk wanneer er een besluit is genomen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.