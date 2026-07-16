Bomenkap aangevraagd in Mierlo

Er is een vergunning aangevraagd voor het rooien van twee bomen in Mierlo.

Gevonden voor jou

De aanvraag is ontvangen op 14 juli 2026 en gaat over het verwijderen van twee bomen ter hoogte van Burgemeester Verheugtstraat 72 in Mierlo. Het betreft een omgevingsvergunning met zaaknummer 17713788419.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt, dit is pas mogelijk wanneer er een besluit is genomen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.