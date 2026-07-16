Eik bij Burgemeester Termeerstraat in Mierlo mogelijk gerooid

Er is een aanvraag ingediend om een eik te rooien bij de Burgemeester Termeerstraat 33 in Mierlo. De gemeente ontving de aanvraag op 14 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verwijderen van één eik. Deze boom staat ter hoogte van Burgemeester Termeerstraat 33 in Mierlo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17713788307.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra de gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen.