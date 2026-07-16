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Vergunningsaanvraag voor verbouwing Keizershof in Uden

Vandaag om 19:08

Op Keizershof 720 in Uden is een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van een draagmuur.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 13 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op Keizershof 720 in Uden. Het gaat om het verwijderen van een draagmuur tussen de keuken en woonkamer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 57965-2026 en betreft een bouwactiviteit.

Dit is een kennisgeving van de aanvraag. Het is niet mogelijk om hier formeel op te reageren.

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