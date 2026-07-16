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Evenementenvergunning aangevraagd voor Santas Crash Course in Uden
Vandaag om 19:08
De gemeente Uden heeft een aanvraag ontvangen voor een evenement op 12 december.
Op het Lieve Vrouwenplein in Uden is een aanvraag gedaan voor een evenementenvergunning. Het evenement, genaamd Santas Crash Course, staat gepland op zaterdag 12 december 2026.
De aanvraag is op 11 juli bij de gemeente ingediend en geregistreerd onder zaaknummer 57426-2026. Het gaat om een melding van de ontvangst van de aanvraag, waarbij de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reactie mogelijk is.
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