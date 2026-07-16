Auto belandt ondersteboven na botsing op kruising in Schaijk

Bij een ongeluk op de Schutboomstraat in Schaijk is donderdagavond een auto op zijn dak terechtgekomen. De bestuurder kon zelf uit het voertuig komen en werd in een ambulance nagekeken.

De auto werd van opzij geraakt nadat deze vanaf de Van der Heijdenstraat de Schutboomstraat opreed. De bestuurster is behandeld door ambulancepersoneel en kreeg haar arm in het verband. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De Schutboomstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer.