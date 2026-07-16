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Auto belandt ondersteboven na botsing op kruising in Schaijk

Vandaag om 19:14 • Aangepast vandaag om 19:32
Auto belandt ondersteboven na botsing op kruising (foto: Addy smits / Persbureau Heitink).
Auto belandt ondersteboven na botsing op kruising (foto: Addy smits / Persbureau Heitink).

Bij een ongeluk op de Schutboomstraat in Schaijk is donderdagavond een auto op zijn dak terechtgekomen. De bestuurder kon zelf uit het voertuig komen en werd in een ambulance nagekeken.

Profielfoto van Silke Bertens
Geschreven door
Silke Bertens

De auto werd van opzij geraakt nadat deze vanaf de Van der Heijdenstraat de Schutboomstraat opreed. De bestuurster is behandeld door ambulancepersoneel en kreeg haar arm in het verband. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De Schutboomstraat was tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Auto belandt ondersteboven na botsing op kruising (foto: Addy smits / Persbureau Heitink).
Auto belandt ondersteboven na botsing op kruising (foto: Addy smits / Persbureau Heitink).

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