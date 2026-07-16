Droogte zorgt voor drukte in de sluis bij Lith: 'Het is proppen'

Bij de Maxima Sluizen in Lith is het passen en meten. Beroeps- en pleziervaart schuift langzaam de sluis in, terwijl sluismeesters proberen zoveel mogelijk boten tegelijk mee te nemen. Dat doen ze omdat het waterpeil in de omliggende rivieren uitzonderlijk laag staat. Door de droogte moet Rijkswaterstaat zuiniger omgaan met het beschikbare water en worden sluizen minder vaak geschut.

"Een volle kolk en dan pas schutten", dat is het uitgangspunt bij de Brabantse sluizen. Niels van Iersel van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland ziet dagelijks wat de gevolgen zijn van de lage waterstanden. “Omdat er minder water is, hebben we ook minder water om schepen optimaal op en neer te schutten. Daarom vangen we schepen op en zorgen we dat we een volle kolk hebben." Boten moeten nu maximaal twee uur wachten voor ze de sluis door kunnen. De waterstanden in de Nederlandse rivieren zijn laag. Op het droogste jaar in 1977 na, stonden de rivieren nog nooit zo laag rond deze tijd van het jaar. Dat komt omdat er de afgelopen weken weinig neerslag in Nederland en in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas viel. Drukte op de Maas

De droogte zorgt niet alleen voor langere wachttijden, maar verandert ook de routes van veel binnenvaartschepen. Op de Waal, die naast de Maas ligt, staat het water zeer laag. Schepen kunnen daardoor minder diep laden en minder vracht meenemen.

"De beroepsvaart die normaal via de Waal vaart, komt nu vaker deze kant op", vertelt Van Iersel vanaf de sluis in Lith. De Maas wordt door stuwen op niveau gehouden, waardoor schepen meer lading kunnen vervoeren. De extra drukte komt bovenop de gewone recreatievaart in het zomerseizoen. Bij de sluizen wordt het daardoor voller. En met de aanhoudende droogte kan dat zorgen voor steeds langere wachttijden. "Dan kan het in extreme gevallen zelfs oplopen tot vier uur. Daar wordt niemand gelukkig van", zegt van Iersel. Ook pleziervaart merkt gevolgen

De langere wachttijden gelden niet alleen voor vrachtschepen. Ook mensen met een jacht of motorboot zullen hun geduld wat vaker op de proef moeten stellen deze zomer. Plezierschipper Marton Willems uit Weert merkt dat de sluizen anders worden gebruikt. "We merken dat de sluismeesters veel meer bezig zijn om zoveel mogelijk boten in één kolk de krijgen. Het is een beetje proppen af en toe."

Marton en Carlo in de drukke sluis in Lithoijen. (foto: Floortje Steigenga)