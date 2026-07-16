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Melding bodemsanering Genderkwartier in Veldhoven

Vandaag om 20:02

In Veldhoven is een melding gedaan voor het ophogen van een bodemsanering.

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Op 14 juli heeft het bedrijf Bodem en Ontwikkeling B.V. een melding gedaan bij de gemeente Veldhoven. Het gaat om werkzaamheden bij De Run 5612-5616, in het Genderkwartier. Het bedrijf wil daar grond toepassen om een eerder uitgevoerde bodemsanering aan te vullen en op te hogen.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een verplichte kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het DSO-verzoeknummer van deze melding is 2026071400452.

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