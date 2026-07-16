Herdenkingen WOII monumenten in Helvoirt op 1 november

Op 1 november 2026 staan herdenkingen bij de WOII-monumenten op de Distelberg in Helvoirt gepland. De gemeente Vught heeft op 13 juli een vergunningsaanvraag ontvangen.

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De herdenkingen vinden plaats bij de monumenten op de Distelberg in Helvoirt en zijn bedoeld om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te eren. De aanvraag voor de evenementenvergunning is deze week ingediend bij burgemeester en wethouders van Vught.

Het evenement is aangemeld voor 1 november 2026. De gemeente zal de aanvraag beoordelen volgens de geldende regels. Verdere informatie over de vergunning of het programma van de herdenkingen is op dit moment niet bekend.