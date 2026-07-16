Huub Artz voelt zich leeg na tiende plek in Tour: 'Voel me echt niet goed'

Wielrenner Huub Artz (24) uit Wintelre voelt zich helemaal leeg na zijn tiende plaats in de Touretappe van donderdag. De renner had een zware dag en zei na afloop tegen de NOS: "Ik voel me echt niet goed, nog slechter dan gisteren."

"Ik heb heel weinig geslapen", vertelt hij na afloop van de twaalfde etappe. "Ik hoop dat ik goed herstel en Parijs kan halen. Ik kan ermee door, maar ik moet een goede nacht hebben. Als het nog slechter gaat, ga ik het bergop heel lastig krijgen."

Toch baalde Artz van zijn tiende plaats. "Als je toch zo dichtbij zit, is het toch een klein beetje balen." Ondanks dat hij in de laatste dertig kilometer geen volledige controle meer had, wist hij het juiste wiel te vinden. "Ik werd net opgehouden op het moment dat ik eruit moest komen en dan is het al om zeep. Maar de top 10 met de benen die ik had ben ik wel echt heel blij mee."

'Superefficiënt gereden'

Artz had het idee dat er meer te halen viel. "Je ziet zoveel af en dan voelde ik wel dat dit 'm was om podium te rijden." Toch vindt hij dat hij niet mag klagen. "Ik denk dat ik superefficiënt heb gereden, want ik voel me echt niet goed. Ik denk dat als ik in het begin van de Tour had gezegd dat ik een keer tiende zou worden in de massasprint, daar ook blij mee zou zijn. Dus als je het zo bekijkt heb ik het wel goed gedaan."

Artz was na Olav Kooij de beste Nederlander in de etappe. Voor de debutant is het alweer de vierde keer dat hij een plek in de top tien behaalt tijdens deze Tour de France.