Beslistermijn verlengd voor dakvervanging woning in Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor het vervangen van een dak aan de Croylaan 7a in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 30 april 2026 is ingediend. De werkzaamheden betreffen een bouwactiviteit, waarbij het dak van een woning wordt vervangen. Het verzoek heeft DSO-nummer 2026043000733 en is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000394.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is de verlenging nodig om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen. De locatie van het project is de Croylaan 7a in Aarle-Rixtel.