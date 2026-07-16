Parkeerverbodszone voor vrachtwagens en bussen in Lieshout

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2026 besloten tot het instellen van een parkeerverbodszone voor vrachtwagens en bussen bij Provinciale Weg 26 in Lieshout.

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Het voorgenomen verkeersbesluit is genomen om overlast en verkeersproblemen door geparkeerde vrachtwagens en bussen te voorkomen. De parkeerverbodszone wordt ingesteld ter hoogte van Provinciale Weg 26.

De bijbehorende stukken, waaronder een situatieschets, zijn vanaf 17 juli 2026 digitaal te bekijken via het officiële publicatieblad. Gedurende zes weken, tot en met 27 augustus 2026, liggen de documenten ook ter inzage op het gemeentehuis in Beek en Donk.